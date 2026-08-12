Trenul care leagă Kievul de Chișinău va circula pe o rută modificată începând cu 17 august. Schimbarea a fost convenită de autoritățile Ucrainei și Republicii Moldova și are drept scop să faciliteze accesul pasagerilor ucraineni la Aeroportul Internațional Chișinău.

Anunțul a fost făcut de premierul Ucrainei, Serghei Korețki, care a precizat că noua rută va permite pasagerilor să ajungă mai comod și într-un timp mai scurt la aeroportul din Chișinău.

„Prin acordul dintre țări, schimbăm ruta trenului Kiev–Chișinău. Acest lucru va face transferul către aeroportul din Chișinău mai convenabil și mult mai rapid pentru ucraineni”, a transmis oficialul ucrainean.

Noua rută va intra în vigoare luni, 17 august.

Trenul „Basarabia” va circula zilnic

Schimbarea traseului vine după ce autoritățile au anunțat anterior și o altă modificare importantă pentru trenul „Basarabia” Kiev–Chișinău. Garnitura va circula zilnic, oferind pasagerilor mai multe posibilități de călătorie între cele două capitale.

Măsurile fac parte din eforturile Ucrainei și Republicii Moldova de a dezvolta conexiunile feroviare dintre cele două state și de a facilita transportul pasagerilor în regiune.