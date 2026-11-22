Din septembrie 2027, elevii din Republica Moldova vor avea parte de schimbări în programa școlară. Ministerul Educației și Cercetării propune introducerea unei noi discipline obligatorii pentru clasele a V-a–a VIII-a, dar și câte o oră săptămânală de lectură critică pentru elevii din clasele I–IX. Planul mai prevede ore suplimentare de sprijin la matematică pentru aproximativ 6.000 de copii.

Potrivit planului de acțiuni elaborat de MEC, fiecare dintre cei aproximativ 6.000 de elevi selectați pentru programul de sprijin va beneficia de câte 40 de ore suplimentare de matematică pe semestru. Măsura are scopul de a-i ajuta pe copii să-și consolideze cunoștințele și să-și dezvolte capacitatea de a rezolva probleme.

În același timp, ora de lectură critică va urmări dezvoltarea abilităților de înțelegere și analiză a textelor, dar și capacitatea elevilor de a verifica informațiile și de a evalua credibilitatea acestora.

Noua disciplină STEAM, propusă pentru clasele a V-a–a VIII-a, face parte dintr-un plan mai amplu de dezvoltare a competențelor în domeniul științelor, tehnologiei, ingineriei, artei și matematicii.

Inițiativa vine în contextul rezultatelor obținute de Republica Moldova la evaluarea internațională PISA 2025. Potrivit datelor prezentate de MEC, 48,3% dintre elevi au atins cel puțin nivelul de bază la lectură, 44,2% la matematică și 53,9% la științe.

Evaluarea a evidențiat și diferențe de performanță între elevii din mediul rural și cei din mediul urban, precum și între școlile mici și cele mari. Ministerul își propune să reducă aceste decalaje cu cel puțin 30%.

Planul include atât măsuri de sprijin pentru generația care va participa la evaluarea PISA din 2029, cât și schimbări pe termen lung în curriculum, metodele de predare și resursele școlare.

Bugetul estimat pentru implementarea măsurilor

Bugetul estimat pentru implementarea măsurilor este de aproximativ 400 de milioane de lei, dintre care circa 90 de milioane de lei ar urma să fie investite suplimentar doar în anul 2027.

Măsurile au fost prezentate pe 20 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă, de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.