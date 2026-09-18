Obiectul care ar fi stat la baza exploziei auzite în această dimineață în zona de sud-vest a satului Colonița, în direcția localității Tohatin, nu a fost deocamdată identificat și localizat. Poliția a suplimentat echipele aflate în teren și a mobilizat inclusiv echipe de drone, care survolează zona pentru a stabili locul unde s-ar putea afla obiectul și traiectoria acestuia. Despre asta, a anunțat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care a precizat că apelurile la 112 au venit din mai multe localități, însă cele mai multe au fost înregistrate în Colonița.

Potrivit șefului IGP, polițiștii au intervenit inițial în baza informațiilor primite de la cetățeni și au desfășurat acțiuni de localizare în zona indicată.

„Colegii au reacționat în prima fază conform apelurilor pe zonă, unde s-au întreprins acțiuni de localizare. Din păcate, încă nu a fost localizat”, a precizat Viorel Cernăuțeanu.

Ulterior, pentru verificarea unei suprafețe mai mari, au fost mobilizate forțe suplimentare, inclusiv echipe dotate cu drone.

„Au fost scoase echipe suplimentare, au fost scoase echipele de drone, care să ia de la înălțime ca să vedem cel puțin locația, traiectoria unde a fost aceasta”, a explicat șeful IGP.

Mai multe înregistrări - analizate de polițiști

Cernăuțeanu a mai spus că imaginile publicate de Poliție reprezintă doar o secvență din ceea ce au reușit să surprindă camerele de supraveghere. Alte înregistrări sunt analizate de polițiști.

„A fost o explozie însoțită de o lumină puternică. Ce a fost nu putem confirma detalii despre obiectul care a fost”, a declarat șeful IGP.

Au fost raportate zgomote și în localitățile din apropiere

Potrivit informațiilor prezentate de Viorel Cernăuțeanu, apeluri și solicitări au parvenit nu doar din Colonița, ci și din localități adiacente, inclusiv din zona Bubuieciului, în direcția Anenilor, precum și din partea Botanica.

Deocamdată, autoritățile nu au confirmat ce fel de obiect a provocat explozia și nici locul exact unde acesta s-ar fi aflat sau ar fi căzut.

Poliția cooperează cu Ministerul Apărării

Întrebat dacă obiectul a fost identificat de colegii din cadrul Armatei Naționale, Viorel Cernăuțeanu a declarat că Ministerul Apărării este instituția care trebuie să ofere informații în acest sens.

„Cred că cel mai corect este să vorbească Ministerul Apărării la capitolul respectiv. Este important că cooperăm și cu Ministerul Apărării și cu alte entități. Se întreprind toate măsurile necesare”, a precizat șeful IGP.

Bubuitură puternică auzită în zona Colonița-Tohatin

O bubuitură puternică a fost auzită în această dimineață, în jurul orei 04:20, în zona de sud-vest a satului Colonița, în direcția localității Tohatin. Mai mulți cetățeni au sesizat Poliția prin intermediul Serviciului 112.

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