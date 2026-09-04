Schimbări importante în conducerea instituțiilor de învățământ din Republica Moldova. Ministerul Educației și Cercetării începe aplicarea noilor prevederi ale Codului educației, care schimbă modul de ocupare a funcțiilor de director adjunct în școli. Măsura vine după ce ministerul a constatat că peste 65% dintre directorii adjuncți ocupau aceste funcții fără să fi fost selectați prin concurs. În cazul celor care se află în funcție de mai mult de cinci ani sau au fost numiți pe perioadă nedeterminată, contractele de muncă vor înceta de drept la 7 septembrie, iar ulterior posturile vor fi scoase la concurs.

Potrivit noilor reglementări, contractele individuale de muncă ale directorilor adjuncți vizați de modificările legislative vor înceta de drept la 7 septembrie 2026, aceasta fiind ultima lor zi de muncă în funcția respectivă.

Măsura se aplică persoanelor care au fost numite în funcție cu mai mult de cinci ani în urmă, inclusiv perioada de interimat, precum și celor care au fost angajate pe perioadă nedeterminată.

Încetarea raporturilor de muncă va fi constatată prin ordinul directorului instituției, iar persoanele vizate trebuie informate despre decizie în cel mult cinci zile lucrătoare.

Peste 65% nu au fost selectați prin concurs

Potrivit MEC, la momentul promovării modificărilor legislative, peste 65% dintre directorii adjuncți din instituțiile publice de învățământ general ocupau funcția fără să fi fost selectați prin concurs.

Dintre aceștia, aproape 39% erau angajați pe perioadă nedeterminată, iar 27% exercitau funcția în regim de interimat.

Noile prevederi urmăresc ca ocuparea funcțiilor să se facă printr-un proces transparent și competitiv, în baza competențelor profesionale ale candidaților.

Directorii adjuncți ar putea rămâne interimari

Pentru a evita perturbarea activității școlilor la începutul anului de studii, directorii instituțiilor vor putea desemna directori adjuncți interimari, concomitent cu încetarea contractelor actuale.

Aceștia vor exercita atribuțiile funcției pentru cel mult șase luni, până la organizarea și finalizarea concursurilor.

MEC recomandă ca, de regulă, în funcția de interimar să fie desemnată aceeași persoană al cărei contract a încetat. În cazul în care directorul instituției optează pentru o altă persoană, decizia va trebui argumentată.

Posturile vor fi scoase la concurs în următoarele șase luni

În această perioadă, instituțiile publice de învățământ general vor organiza concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct, în baza regulamentului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

„Prin aceste modificări, instituim reguli clare și egale pentru ocuparea funcțiilor de director adjunct. Ne dorim ca fiecare profesionist din educație care are pregătirea, experiența și viziunea necesare să poată participa la o competiție deschisă și corectă”, a declarat Valentina Olaru, secretar de stat la MEC.

Oficiala a subliniat că perioada de tranziție a fost prevăzută pentru ca instituțiile de învățământ să își poată continua activitatea fără întreruperi.

MEC a transmis o circulară școlilor

Pentru aplicarea unitară a noilor prevederi, Ministerul Educației și Cercetării a transmis o circulară organelor locale de specialitate în domeniul învățământului și conducătorilor instituțiilor publice de învățământ general.

Autoritățile locale urmează să ofere instituțiilor sprijin metodologic, să monitorizeze aplicarea noilor măsuri și să informeze ministerul despre eventualele dificultăți sau situații litigioase.

Legea nr. 21/2026 pentru modificarea Codului educației a fost adoptată la 26 februarie 2026 și publicată în Monitorul Oficial la 6 martie 2026.