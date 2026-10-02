Directorul Centrului de Reabilitare pentru Persoane Vârstnice și Persoane cu Dizabilități „Speranța” din Vadul lui Vodă, Olga Arseni, a ajuns în vizorul Autorității Naționale de Integritate. Inspectorii au constatat o diferență de 871.114 lei între averea dobândită și veniturile disponibile ale familiei acesteia în perioada 2019-2025.

Potrivit ANI, cea mai mare parte a sumei, 606.770 de lei, se referă la bani găsiți la domiciliul Olgăi Arseni în timpul unor percheziții efectuate de CNA pe 27 mai 2025. În locuință au fost depistați 34.150 de euro și 500 de dolari. ANI a verificat proveniența acestor bani și a stabilit că explicațiile oferite nu au fost susținute suficient prin documente.

O altă parte a diferenței, de 264.344 de lei, este legată de procurarea, în februarie 2019, a unui Honda fabricat în 2010, inclusiv cheltuielile pentru vămuirea automobilului. Arseni a explicat că mașina a fost cumpărată din banii obținuți după vânzarea unui alt Honda deținut de soțul său, pentru aproximativ 8.000 de euro, precum și din economiile familiei.

ANI nu a acceptat explicația

Autoritatea a constatat că nu au fost prezentate suficiente documente care să confirme vânzarea automobilului vechi și proveniența banilor folosiți pentru cumpărarea celui nou. În plus, Honda din 2010 nu ar fi fost indicată în declarațiile de avere pentru anii 2021–2024. ANI a identificat și un teren care, potrivit actului, nu a fost inclus în declarațiile respective.

În urma controlului, ANI a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale și a sesizat instanța pentru eventuala confiscare a averii considerate nejustificate. Totodată, inspectorul de integritate a dispus încetarea raporturilor de muncă și aplicarea unei interdicții de trei ani pentru ocuparea unor funcții publice prevăzute de lege. Actul ANI poate fi contestat în termen de 30 de zile la Curtea de Apel Centru.

Directorul sanatoriului Speranța, reținut în 2025 în mai multe dosare de corupție pasivă, trafic de influență și delapidari în achiziții publice

La 27 mai 2025, directorul unui sanatoriu de la Vadul lui Vodă, un director adjunct, dar și un intermediar au fost reținuți în mai multe dosare de corupție pasivă, trafic de influență și delapidari în achiziții publice. Ofițerii CNA au descins cu percheziții în peste 50 de locații din țară, de unde au ridicat peste 1,5 milioane de lei, în anchetă fiind implicați și mai mulți agenți economici.

Mai mult funcționarii luau mită și de la beneficiarii centrului pentru diferite servicii medicale, iar după asta împărțeau banii între ei. În același timp, CNA anunță și despre reținerea unei alte persoane intermediare în schemă. Totodată, în dosar sunt implicați și 12 agenți economici, care sunt cercetați în libertate. 1,5 milioane de lei au fost ridicați, în total, în urma perchezițiilor efectuate acasă la persoanele implicate, dintre care 900 mii de lei au fost găsiți la angajații sanatoriului Speranța. Într-o reacție pentru redacția noastră, responsabilii de la ministerul Muncii și Protecției Sociale ne-au spus că nu vor tolera astfel de cazuri în instituțiile subordonate și că orice angajat care va acționa contrar legii va suporta consecințe.

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