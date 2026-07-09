Directorul Penitenciarului numărul 9 – Pruncul, va sta 30 de zile în arest preventiv. Decizia a fost luată de magistrații Judecătoriei Ciocana, la demersul procurorilor anticorupție, după ce acesta a fost reținut într-un dosar penal pornit pe fapte de corupție, viol și hărțuire sexuală. Potrivit avocatului, Eduard Timofei nu își recunoaște vina.

„Se admite demersul procurorilor. Se aplică în privința venitului Timofei măsura preventivă în termen 30 de zile până la 7 august 2026. Măsura preventivă urmează a fi executată în izolatorul Centrului Național Anticorupție”.

Avocatul acestuia a declarat că clientul său pledează nevinovat și că va contesta decizia.

Când a fost reținut Eduard Timofei

Directorul Penitenciarului nr. 9 – Pruncul, Eduard Timofei, a fost reținut miercuri, 8 iulie, de către Procuratura Anticorupție, în cadrul unei cauze penale aflate în gestiunea instituției. Informația a fost confirmată de Administrația Națională a Penitenciarelor, care precizează că va colabora cu organele de anchetă pentru desfășurarea investigațiilor.

Instituția nu a oferit, deocamdată, detalii despre cauza penală în care este vizat directorul penitenciarului și nici despre faptele investigate.

ANP: Toleranță zero față de încălcarea legii

Administrația Națională a Penitenciarelor susține că tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind încălcarea legislației și reafirmă politica de toleranță zero față de corupție.

„Instituția reafirmă politica de toleranță zero față de corupție și orice alte fapte incompatibile cu statutul funcționarului public cu statut special”, se arată în comunicatul ANP.

Eduard Timofei ocupa funcția de director al Penitenciarului nr. 9 – Pruncul, una dintre instituțiile penitenciare din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor.

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