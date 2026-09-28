Trei tinere au fost surprinse în timp s-au ridicat de pe scaunele mașinii și se distrau într-un Audi decapotabil în timp ce se deplasa pe strada București din Chișinău. Imaginile filmate de camera de bord a unui șofer au ajuns în spațiul public, iar polițiștii s-au autosesizat.

Potrivit poliției, incidentul a avut loc pe 27 septembrie. La volanul mașinii se afla un bărbat de 27 de ani.

Acesta a fost sancționat pentru încălcarea regulilor privind transportarea pasagerilor.

Recomandările poliției

Poliția le amintește șoferilor că pasagerii trebuie transportați doar în locurile prevăzute de regulament, pentru a evita accidentele și situațiile care le pot pune viața în pericol.