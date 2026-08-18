Deputatul socialist Igor Dodon, vizat în dosarul „sacoșa neagră”, a depus o sesizare la Curtea Constituțională prin care contestă o prevedere din Codul de procedură penală. Dodon cere declararea drept neconstituțională a prevederii din Codul de procedură penală care permite judecarea, în primă instanță, la Curtea Supremă de Justiție a cauzelor penale privind infracțiunile săvârșite de președintele Republicii Moldova.

Potrivit sesizării, Dodon susține că această normă este aplicată și în cazul foștilor șefi de stat, deși textul legii se referă la președintele în exercițiu. Potrivit deputatului, prevederea nu face distincție între faptele comise în timpul mandatului, infracțiunile de drept comun și situația unui fost președinte al cărui mandat a încetat.

Dodon argumentează că, după încheierea mandatului, dacă nu a fost inițiată procedura constituțională de punere sub acuzare, un fost șef de stat ar trebui să fie judecat potrivit regulilor generale, de instanțele de drept comun.

Socialistul susține că actuala interpretare creează un regim juridic discriminatoriu. Pe de o parte, fostul președinte nu mai beneficiază de mecanismul constituțional privind imunitatea și punerea sub acuzare, iar pe de altă parte, acesta este judecat direct de CSJ, fără o instanță de fond și fără posibilitatea unui apel ordinar.

În sesizare sunt invocate, între altele, principiul egalității în fața legii, accesul liber la justiție, prevederile privind imunitatea președintelui și interdicția constituirii instanțelor extraordinare. Dodon consideră că aplicarea acestei norme transformă, practic, CSJ într-o instanță de excepție pentru foștii șefi de stat.

Acesta cere Curții Constituționale să suspende aplicarea articolului 39 punctul 2 din Codul de procedură penală până la examinarea sesizării și să declare neconstituțională prevederea în partea în care se aplică foștilor președinți. Totodată, Dodon solicită Parlamentului să clarifice norma.

Dosarul „Sacoșa neagră”

Sesizarea are legătură directă cu dosarul în care este judecat Igor Dodon. Fostul președinte este cercetat și judecat la Curtea Supremă de Justiție în dosarul cunoscut generic drept „Sacoșa neagră”, în care este acuzat de corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, trădare de patrie și îmbogățire ilicită.

Tot ieri, avocații lui Igor Dodon au depus în istanță o asemenea cerere, însă aceasta a fost respinsă.

După aproape două luni de pauză, magistrații au reluat examinarea

După aproape două luni de pauză, magistrații au reluat ieri examinarea dosarului. Instanța a decis, la solicitarea procurorilor, anexarea unor noi probe la dosar. Este vorba despre un briefing susținut de Vlad Plahotniuc, mai multe documente contabile, dar și informații din telefonul lui Dodon. În același timp, avocații fostului președinte au anunțat că renunță la doi martori – Corneliu Furculiță și Vlad Bătrâncea. Igor Dodon nu s-a prezentat nici ieri la ședința de judecată.

Citeste si : Dosarul „Sacoșa neagră”: experții care au analizat imaginile video cu Dodon și Plahotniuc vor fi audiați

Dosarul reluat de la zero

După trei ani de examinare în instanță, dosarul denumit generic sacoșa neagră a fost reluat de la zero la începutul anului 2026, motivul fiind înlocuirea unor judecători din complet.

Dosarul a fost deschis în baza imaginilor în care fostul președinte primește o sacoșă neagră de la Vlad Plahotniuc. Videoul a fost publicat de fostul deputat Iurie Reniță, care spunea atunci că în sacoșă ar fi fost până la 900 de mii de euro.

Dodon este învinuit de îmbogățire ilicită, trădare de patrie, corupere pasivă și acceptarea finanțării partidului socialiștilor de către o organizație criminală. Acuzații pe care le neagă.

Citeste si : Dosarul „sacoșa neagră”- reluat după vacanță: Procurorii vin cu noi probe, iar avocații fostului președinte au anunțat că renunță la doi martori – Corneliu Furculiță și Vlad Bătrâncea - VIDEO