Scumpirea gazelor naturale a provocat un nou schimb de replici între opoziție și guvernare. Deputații din opoziție acuză autoritățile că au ratat momentul potrivit pentru achiziția gazelor, ceea ce ar fi dus la majorarea tarifelor, și cer transparență totală privind contractele de cumpărare. Guvernarea respinge acuzațiile și susține că evoluția prețurilor de pe bursele internaționale nu poate fi anticipată. Premierul afirmă că statul trebuie să cumpere responsabil, nu să speculeze, și dă asigurări că sunt căutate soluții pentru ca majorarea tarifului să fie mai mică decât cea solicitată de Energocom.

Scumpirea gazelor a provocat un nou schimb de replici în Parlament. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, insistă că autoritățile ar fi trebuit să cumpere gaz atunci când prețurile erau mai mici și avertizează că majorările nu se vor opri aici.

Igor DODON, DEPUTAT PSRM: „Cu regret, cu regret. Eu cred că asta nu e ultima majorare în acest an. Prețurile vor fi în creștere și în toamnă. La propunerea noastră și ideea noastră că am putea procura gaz și mai ieftin, ați văzut reacția la toată guvernarea și la cei care, experții care sunt afiliați guvernării, că nu se poate de adus.”

Dodon insistă că soluția este reluarea negocierilor cu Federația Rusă și cere ca Executivul și Energocom să prezinte contractele de achiziție.

Igor DODON, DEPUTAT PSRM: „Veniți, vă rog, cu contractele de achiziție aici, în Parlament, și spuneți, uite, noi procurăm cu atât. Cerem transparență de la guvern, de la Energocom, de la toți cei implicați.”

Critici au venit și din partea lui Renato Usatîi, care acuză autoritățile că nu au prevenit criza.

Renato USATÎI, DEPUTAT PN: „Ce a făcut guvernarea pentru a evita această criză? Că situație de urgență, astea noi le-am mai văzut, dar tot timpul o guvernare este bună atunci când o problemă este prevenită, dar nu începem a alerga în toate părțile când deja e incendiu.”

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că opoziția ar trebui să vină și cu soluții.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „E dreptul lor să protesteze, să nu uite să vină cu niște propuneri referitor la cum restructurăm Moldovagaz. Asta e prima mea așteptare.”

Între timp, Guvernul spune că pregătește măsuri pentru piața gazelor. Premierul Vasile Tofan respinge acuzațiile că Executivul ar fi trebuit să cumpere volume mari atunci când prețurile erau mai mici și spune că evoluția bursei nu poate fi anticipată.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „După război, mulți eroi, cum se spune la noi. Eu dacă aș ști rezultatul la loterie, a doua zi evident că ușor să spui că trebuia să pariez pe numerele acestea și acestea. Din păcate trăim într-o bursă în care nu putem prezice prețurile. Și vă asigur că dacă în primăvară erau prețurile mari și ar fi scăzut în vară, deputații aveau să spună de ce ați cumpărat în primăvară și nu ați cumpărat vara. Statul nu joacă la casino.”

Executivul ia în calcul și reducerea costurilor de distribuție, inclusiv prin reorganizarea operatorilor de pe piață.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Este just ca la acest număr de consumatori să nu mai avem 12 întreprinderi, în contextul în care fondator la toate acestea este aceeași companie – Moldovagaz.”

Autoritățile așteaptă prezentarea unui plan de reorganizare de către Consiliul de Observatori al Moldovagaz, care va fi transmis ulterior ANRE. Agenția va analiza apoi dacă optimizarea sistemului de distribuție poate reduce costurile incluse în tarif.