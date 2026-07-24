Doi minori de 16 și 17 ani din capitală sunt suspectați de implicare în distribuirea drogurilor sintetice. Aceștia au fost reținuți în flagrant de organele de drept, iar în urma perchezițiilor au fost ridicate substanțe narcotice și obiecte folosite, presupus, în activitatea ilegală.

Potrivit poliției, cei doi adolescenți au fost opriți în timp ce ar fi fost implicați în distribuirea substanțelor interzise.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au depistat droguri presupuse a fi de tip PVP (cunoscut sub denumirea de „sare”), mai multe pachețele pregătite pentru plasarea în ascunzișuri, un cântar electronic și alte obiecte relevante pentru anchetă.

Cei doi tineri au fost reținuți pentru 72 de ore.

Ar putea primi până la 15 ani de închisoare

Dacă vor fi găsiți vinovați, adolescenții ar putea primi o pedeapsă cu închisoarea de la 7 până la 15 ani.