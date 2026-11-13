Doi adolescenți de 16 ani, originari din raionul Dondușeni, au fost reținuți de polițiști și carabinieri în Bălți, fiind suspectați de implicare într-o rețea de distribuire a drogurilor.

Potrivit anchetatorilor, adolescenții ar fi primit droguri în cantități angro, le-ar fi porționat în doze mai mici și le-ar fi ascuns în diferite locuri, de unde urmau să fie preluate de consumatori.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile acestora, organele de drept au ridicat 417 pachețele de tip zip-lock cu droguri sintetice, un cântar electronic de înaltă precizie și telefoane mobile care ar fi fost folosite în activitatea infracțională.

Valoarea substanțelor narcotice ridicate este estimată la aproximativ 250.000 de lei.

Poliția continuă investigațiile pentru a identifica toate persoanele implicate, inclusiv pe cele care i-ar fi atras pe copiii în activitatea infracțională.