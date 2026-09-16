Doi adolescenți de 16 și 17 ani din Strășeni au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce au fost prinși în flagrant în timp ascundeau droguri în capitală.

Potrivit poliției, băieții au fost reținuți în flagrant, în timp ce încercau să plaseze drogurile în ascunzișuri.

La unul dintre minori au fost depistate 57 de pachețele cu PVP („sare”), precum și două cântare de mici dimensiuni. Totodată, în baza informațiilor obținute, oamenii legii au identificat și ridicat din ascunzișuri alte 23 de pachețele cu substanțe narcotice. În total, au fost ridicate 80 de pachețele.

Instanța a dispus plasarea adolescenților în arest preventiv

Instanța de judecată a dispus plasarea celor doi minori în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile.

Aceștia ar putea sta la închisoare de la 7 la 15 ani.

Poliția menționează că și persoanele sub 18 ani pot fi trași la răspundere penală, iar implicarea în activități infracționale poate avea consecințe grave.