Doi bărbați, dintre care unul este avocat, sunt cercetați pentru trafic de influență, după ce ar fi cerut și primit 4000 de euro de la rudele unui bărbat judecat pentru viol, promițând că vor interveni pentru o decizie favorabilă în instanță.

Potrivit Centrului Național Anticorupție, cei doi ar fi susținut că au influență asupra unor persoane cu funcții de demnitate publică din cadrul Judecătoriei Edineț, sediul Briceni, și că pot obține o soluție favorabilă în dosarul penal. Banii ar fi fost transmiși în două tranșe: 1000 și, ulterior, 3000 de euro.

Cu toate acestea, bărbatul cercetat pentru viol a fost condamnat la 12 ani de închisoare.

Ulterior, unul dintre suspecți ar fi cerut încă 4000 de euro de la fratele condamnatului, afirmând că poate influența și judecători de la Curtea de Apel Nord pentru a obține o decizie favorabilă.

În urma acestei solicitări, rudele condamnatului au sesizat CNA.

Bărbatul - reținut pentru 72 de ore

Astăzi, ofițerii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul unuia dintre suspecți, de unde au ridicat mai multe probe. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolator.