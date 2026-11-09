Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a anunțat că Uniunea Europeană va oferi Republicii Moldova un sprijin financiar de 30 de milioane de euro, destinat compensării cheltuielilor. Declarația a fost făcută în plenul Parlamentului de la Chișinău, unde oficialul european a vorbit despre progresele înregistrate de țară în parcursul european și prioritățile pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare la UE.



UPDATE 14:26 Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a anunțat că Uniunea Europeană va oferi Republicii Moldova un sprijin financiar de 30 de milioane de euro pentru compensații.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „În ultimele 12 luni, Republica Moldova a înregistrat progrese la toate cele 33 de capitole de negociere evaluate. În 25 dintre acestea, țara noastră este mai bine pregătită pentru aderare decât în urmă cu un an.În spatele acestor rezultate sunt oameni, funcționari, experți și angajați din Guvern și Parlament care muncesc zi de zi, de multe ori departe de atenția publică. Încrederea noastră are în spate rezultate și o evaluare europeană care confirmă că putem reuși. Vom continua în acest ritm, astfel încât să fim pregătiți pentru aderare la termenul pe care ni l-am propus”.

UPDATE 14:02 Ședința a început. Sunt prezenți 67 de deputați. Fracțiunile Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și Partidului Comuniștilor din Republica Moldova boicotează ședința.