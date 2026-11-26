Doi cetățeni egipteni au fost prinși pe Aeroportul Internațional Chișinău cu trei lingouri de aur pe care nu le-au declarat la ieșirea din țară. În total, bijuteriile din metal prețios cântăresc 60 de grame. Cei doi urmau să zboare spre Istanbul.

Potrivit autorităților, primul caz a fost documentat în bagajul de mână al unui cetățean egiptean de 26 de ani. În urma controlului, polițiștii de frontieră și vameșii au găsit două lingouri de aur, cu greutatea de 29 și, respectiv, două grame.

Într-un alt caz, un pasager de 29 de ani, tot cetățean egiptean, avea în bagaj un lingou de aur de 29 de grame, pe care nu l-a declarat autorității vamale.

Cazurile au fost înregistrate pe ruta Chișinău–Istanbul, cei doi pasageri urmau să plece spre Turcia.

Cei doi pasageri au rămas fără aur

Cele trei lingouri au fost ridicate și vor fi confiscate. Bărbații vor primi amendă de la 10.000 la 56.250 de lei.