Doi copii au fost surprinși ieșind prin trapa unui automobil aflat în mers pe bulevardul Mircea cel Bătrân din Chișinău. Imaginile video apărute în spațiul public au determinat polițiștii de patrulare să se autosesizeze. Șoferul a fost identificat și sancționat.

Cazul a avut loc pe 9 august, iar imaginile surprind momentul în care cei doi copii ies prin trapa unui BMW în timp ce automobilul se deplasează.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că la volan se afla un bărbat de 36 de ani.

Șoferul, sancționat

Conducătorul auto a fost sancționat pentru necuplarea centurii de siguranță, dar și pentru încălcarea regulilor privind transportarea copiilor cu vârsta de până la 12 ani.

Poliția atrage atenția că astfel de situații pot pune în pericol direct viața copiilor, iar responsabilitatea pentru siguranța acestora revine, în primul rând, adulților.

Sursa video: Telegram/Стопхам Молдова