Doi frați, de 16 și 19 ani, din raionul Taraclia, s-au intoxicat cu monoxid de carbon, ieri, în locuință, după ce unul dintre ei ar fi închis cahla sobei. Aceștia sunt în afara pericolului.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la 112 a fost înregistrat în jurul orei 07:00, dintr-o gospodărie din satul Mirnoe. Cei doi frați au acuzat o stare de rău în primele ore ale dimineții, iar mama lor a solicitat ajutor medical.

În urma examinării, s-a stabilit că tinerii au suferit o intoxicație ușoară cu monoxid de carbon, însă au refuzat spitalizarea.

Cum s-a produs incidentul

Specialiștii IGSU au stabilit că unul dintre frați ar fi închis soba, iar fumul nu a mai putut fi evacuat corespunzător, ceea ce a dus la acumularea monoxidului de carbon în cameră.

Incendiu în locuință nu s-a produs.

Recomandările salvatorilor pentru evitarea intoxicațiilor

IGSU îndeamnă cetățenii să verifice periodic sobele și canalele de evacuare a fumului, să nu utilizeze instalații defecte sau improvizate și să aerisească încăperile în timpul și după folosirea acestora. De asemenea, salvatorii recomandă stingerea focului din sobă înainte de culcare și evitarea somnului în încăperi în care persistă miros de fum.