Doi cetățeni moldoveni au fost reținuți de polițiștii italieni după ce ar fi fost depistați cu documente false. Cazul a avut loc în zona Gallarate, provincia Varese, iar unul dintre bărbați era căutat internațional de autoritățile franceze, scrie presa italiană. Contactați de PRO TV, responsabilii de la ministerul Afacerilor Externe nu ne-au răspuns deocamdată pentru a confirma informația.

Potrivit Il Giorno, cei doi, în vârstă de 36 și 21 de ani, au fost opriți de Poliția Rutieră la ieșirea de pe autostrada A8. În timpul verificărilor, polițiștii au constatat nereguli în documentele prezentate și au stabilit identitatea reală a celor doi.

„Cei doi au părut inițial calmi și cooperanți , înmânând ofițerilor permisul de conducere, pașaportul și documentul de înmatriculare al vehiculului. Cu toate acestea, documentele au stârnit imediat suspiciunile ofițerilor: ancheta a scos la iveală mai multe nereguli și posibile contrafaceri”, a relatat presa italiană.

Unul dintre moldoveni - căutat de autoritățile franceze

În cazul moldoveanului de 36 de ani, autoritățile au constatat că acesta era dat în urmărire internațională de Franța, încă din 2023. Bărbatul este suspectat de implicare în fraude informatice și atacuri asupra bancomatelor.

Acesta a fost arestat și dus la penitenciarul din Busto Arsizio, urmând să fie analizată procedura de extrădare către Franța.

Cel de-al doilea moldovean, în vârstă de 21 de ani, fusese expulzat din Italia în iunie 2023. După reținere, judecătorul a dispus eliberarea acestuia, iar autoritățile italiene au inițiat procedura pentru expulzarea sa în Republica Moldova.