Patru persoane din raionul Hâncești au fost condamnate la 10, 9 și, respectiv, 4 ani de închisoare, după ce au încercat să transporte ilegal peste Prut doi bărbați din Nepal, pentru 9.000 de euro. Migranții au fost duși într-o carieră, unde unul dintre îvinuiți i-a atacat cu un cuțit pentru a le lua cei 800 de euro pe care îi mai aveau. 

Andreea Hioară
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Potrivit PCCOCS, cei doi bărbați din Nepal au apelat la grupul de persoane pentru a fi transportați ilegal peste Prut. Cei patru condamnați, cu vârste cuprinse între 32 și 58 de ani, au organizat transportarea migranților.

În loc să-i ducă peste Prut, aceștia i-au transportat într-o carieră. Acolo, unul dintre bărbați i-a atacat cu un cuțit și le-a luat banii pe care îi mai dețineau, în sumă de aproximativ 800 de euro.

Unchi și nepoată, printre cei condamnați

Schema a fost organizată de un bărbat și o femeie, care sunt rude.

La transportarea celor doi migranți a participat și un taximetrist, iar un alt bărbat a fost implicat în atacul din carieră și a fost reținut în flagrant.

Ce pedepse au primit

Cei trei bărbați au fost condamnați la 10, 9 și, respectiv, 4 ani de închisoare. 

Femeia a primit 9 ani și 6 luni de închisoare.

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