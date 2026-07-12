Doi polițiști au fost atacați și trântiți la pământ în timpul unei intervenții la un conflict izbucnit între mai multe persoane. Imaginile au devenit virale pe rețelele sociale și au scandalizat opinia publică, șocată de lipsa de soluții și control a forțelor de ordine. Poliția și șefii celor doi agenți agresați nu au comentat incidentul.

În imaginile făcute publice în mediul online se vede cum cei doi tineri polițiști încearcă să calmeze persoanele prezente. Pe neașteptate, se trezesc la pământ, luptându-se cu doi bărbați vizibil nemulțumiți de prezența oamenilor legii. Mai multe femei încearcă să intervină pentru a opri conflictul.

Majoritatea celor care au văzut filmulețul pe rețelele de socializare le țin partea polițiștilor și se miră că aceștia nu au apelat la bastoane, spray-uri lacrimogene ori chiar pistoale pentru a prelua controlul și a-i ține pe atacatori la distanță. Alții sunt de-a dreptul revoltați că reprezentanții legii par lipsiți orice autoritate ori putere într-o astfel de situație. Unii internauți susțin că incidentul ar fi avut loc în raionul Cahul, mai exact într-un sat cu populație bulgară.

Am încercat să obținem mai multe detalii despre circumstanțele incidentului, să aflăm cine se dovedește vinovat de producerea conflictului și cu ce urmări s-a soldat pentru cei care s-au luat la trântă cu oamenii legi, dar ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Cahul, Cristina Ciobanu, n-a avut niciun răspuns și ne-a recomandat să revenim mâine. Totodată, până la această oră nici Inspectoratul General al Poliției nu ne-a oferit un punct de vedere.