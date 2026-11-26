Doi conducători auto au fost depistați de polițiștii din raionul Ialoveni în timp ce conduceau în stare de ebrietate alcoolică și fără a deține permise de conducere. Cazurile au fost înregistrate în localitățile Răzeni și Puhoi.

Primul caz a fost înregistrat în localitatea Răzeni, unde polițiștii au oprit un automobil de marca Toyota, care se deplasa neuniform. La volan se afla un bărbat de 41 de ani. Testarea cu aparatul Dräger a indicat o concentrație de 0,80 mg/l de alcool în aerul expirat.

Un alt caz a fost documentat în localitatea Puhoi. Acolo, organele de drept au stopat un automobil Citroën, condus de un tânăr de 27 de ani. Testarea acestuia a arătat 0,60 mg/l de alcool în aerul expirat.

În plus, mașina nu avea inspecția tehnică periodică valabilă și nici asigurare obligatorie de răspundere civilă auto.

Mașinile, duse la parcarea specială

Ambele automobile au fost transportate la parcarea specială, iar cei doi conducători auto sunt cercetați penal.

Poliția reamintește că șofatul în stare de ebrietate și fără permis de conducere pune în pericol atât viața conducătorilor auto, cât și siguranța celorlalți participanți la trafic.