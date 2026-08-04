Doi tineri de 20 și 22 de ani din Anenii Noi au fost prinși în flagrant de polițiști în timp ce se pregăteau să plaseze droguri în ascunzișuri din Chișinău. Asupra lor au fost găsite zeci de pachețele cu o substanță vegetală, presupusă a fi marijuana, iar cei doi au fost reținuți pentru continuarea investigațiilor.

Intervenția a fost realizată de polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO), care i-au surprins în flagrant pe cei doi suspecți în timp ce urmau să distribuie drogurile prin metoda „ascunzișurilor” în mai multe zone din capitală.

În urma verificărilor, organele de drept au descoperit asupra tinerilor 71 de pachețele ce conțineau o substanță vegetală, presupusă a fi marijuana.

Au fost duși la Inspectoratul de Poliție

După reținere, cei doi au fost escortați la Inspectoratul de Poliție Buiucani, unde au fost plasați în custodia poliției.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele cazului, inclusiv proveniența drogurilor și dacă suspecții făceau parte dintr-o rețea de distribuție a substanțelor narcotice.