Doi tineri de 20 de ani au fost condamnați la câte 5 ani de închisoare pentru escrocherie, după ce au înșelat o femeie și au obținut de la aceasta 270.000 de lei. Infracțiunea a fost comisă în cadrul unui grup criminal organizat.

Potrivit Prcuraturii Generale, schema a început la 28 martie 2026, când femeia a fost telefonată de o persoană care s-a prezentat drept angajat al unui magazin și i-a spus că a câștigat un uscător de păr la o tombolă. Pentru a putea ridica premiul, aceasta i-a solicitat datele personale, inclusiv IDNP-ul.

Ulterior, victima a fost contactată de alte două persoane, care s-au prezentat drept angajat al unei bănci și, respectiv, anchetator de poliție. Aceștia au convins-o că datele sale personale ar fi fost folosite pentru contractarea unor credite fără știrea sa și au îndemnat-o să urmeze anumite instrucțiuni pentru a preveni presupusa fraudă.

La indicațiile escrocilor, pe 30 martie 2026, femeia a contractat trei credite de la diferite instituții bancare, în valoare totală de 285.000 de lei. Ulterior, 270.000 de lei au fost schimbați în valută străină, echivalentul a 14.475 de dolari.

Banii au fost ascunși într-o cutie de aparat de cafea, conform instrucțiunilor primite. În aceeași zi, cei doi tineri s-au deplasat la locul stabilit și au ridicat cutia cu banii.

Prejudiciul în valoare de 270.000 de lei

Prejudiciul cauzat victimei, în valoare de 270.000 de lei, a fost recuperat integral pe parcursul examinării cauzei.

Instanța i-a recunoscut pe ambii tineri vinovați de escrocherie, comisă de un grup criminal organizat, în proporții considerabile. Aceștia au fost condamnați la câte 5 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, și la câte o amendă de 250.000 de lei.