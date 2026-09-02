Deputatul PAS Doina Gherman solicită Guvernului un audit imediat al tuturor cazurilor active de monitorizare electronică a agresorilor, după tragedia de la Măgdăcești. Parlamentara spune că demisiile nu sunt suficiente și cere verificarea urgentă a modului în care funcționează sistemul menit să protejeze victimele violenței în familie.

Doina Gherman susține că tragedia de la Măgdăcești ridică întrebări grave despre eficiența mecanismelor de protecție a victimelor. Potrivit deputatului, o femeie care a cerut ajutorul statului și a obținut ordine de protecție trebuie să poată avea certitudinea că măsurile dispuse de autorități sunt efectiv aplicate.

„Demisiile sunt un început. Nu sunt un răspuns. Răspunsul este un sistem în care nicio femeie nu mai moare cu ordonanța de protecție în mână”, a declarat Gherman.

Parlamentara afirmă că, în cazul tragediei de la Măgdăcești, victima a apelat la instituțiile statului și a obținut două ordine de protecție. Cu toate acestea, femeia a fost ucisă, iar cazul a scos la iveală vulnerabilități în mecanismul de monitorizare a agresorilor.

Audit pentru toate cazurile active

În acest context, Doina Gherman a solicitat Guvernului să verifice toate cazurile în care agresorii sunt monitorizați electronic. Auditul ar urma să stabilească dacă dispozitivele funcționează corespunzător și dacă informațiile transmise de acestea sunt recepționate și gestionate la timp de instituțiile responsabile.

„Am solicitat Guvernului un audit imediat al tuturor cazurilor active de monitorizare electronică a agresorilor”, a precizat deputata.

Potrivit acesteia, verificarea nu trebuie amânată și nu trebuie făcută doar după apariția unei noi tragedii.

„Fiecare femeie trebuie să știe dacă brățara agresorului ei funcționează”

Doina Gherman cere ca rezultatele verificărilor să se transforme în măsuri concrete de siguranță pentru victimele aflate în prezent sub protecția statului.

„Fiecare femeie care are astăzi o ordonanță de protecție trebuie să știe dacă brățara agresorului ei funcționează. Astăzi. Nu după următoarea tragedie”, a subliniat parlamentara.

În opinia sa, simpla existență a unei ordonanțe de protecție nu este suficientă dacă instituțiile nu pot garanta că aceasta este respectată și că eventualele încălcări sunt depistate și tratate imediat.

„Aceasta nu este doar o crimă”

Gherman a calificat cazul de la Măgdăcești drept un „femicid care putea fi prevenit” și a cerut ca responsabilitatea să fie analizată nu doar individual, ci și la nivel instituțional.

„Legea există. Instituțiile care trebuiau să o aplice — nu au fost acolo”, a afirmat deputata, adăugând că va cere răspundere instituțională și nominală celor care aveau obligația să vegheze la protejarea victimei.

Parlamentara a amintit și de eforturile pentru ratificarea Convenției de la Istanbul și pentru consolidarea legislației privind protecția femeilor împotriva violenței.

„Tocmai de aceea și eu nu o să tac”, a declarat Doina Gherman.

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INP a dispus o anchetă internă în cazul dublului deces

Inspectoratul Național de Probațiune a dispus o anchetă internă în cazul dublului deces produs ieri într-o localitate din raionul Criuleni, unde un bărbat de 47 de ani și soția acestuia, de 42 de ani, au fost găsiți fără suflare. Înainte de tragedie, în privința bărbatului fusese emisă o ordonanță de protecție.

Procuratura a pornit un proces penal și verifică de ce bărbatul a ajuns la soție, deși avea emisă o ordonanță de protecție

Tot ieri, Procuratura raionului Criuleni a pornit un proces penal. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul s-ar fi deplasat la domiciliul comun și ar fi împușcat-o pe femeie, după care și-ar fi luat viața cu aceeași armă. Un element important verificat acum de procurori este faptul că, anterior, în privința bărbatului fusese emisă o ordonanță de protecție. Procuratura urmează să stabilească inclusiv cum a fost posibil ca acesta să ajungă la victimă, în pofida măsurii dispuse.

Ce au ridicat polițiștii de la locul tragediei

La locul tragediei, polițiștii au ridicat arma, muniții și alte obiecte care ar putea avea relevanță pentru anchetă.

În cadrul procesului penal urmează să fie efectuate expertize medico-legale și balistice, precum și alte acțiuni procesuale pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Unul dintre aspectele verificate de procurori este cum a fost pusă în aplicare ordonanța de protecție și ce a permis apropierea bărbatului de victimă, în pofida măsurii dispuse.

Procuratura precizează că vor fi examinate atât acțiunile bărbatului asupra soției, cât și eventualele acțiuni îndreptate asupra altor membri ai familiei.

Doi soți din Criuleni, găsiți împușcați în casa lor

Ieri, doi soți, de 47 și 42 de ani au fost găsiți decedați în propria gospodărie. Primele cercetări ar fi arătat că bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-a fi omorât și el. Sursele noastre din poliție spun că, acum câteva săptămâni, în familie a avut loc un episod de violență.

Potrivit surselor PRO TV din poliție, în urmă cu câteva săptămâni, polițiștii au intervenit în această familie într-un caz de violență. A fost pornit un proces penal, iar instanța a emis un ordin de protecție, prin care bărbatului i se interzicea să se apropie de familie. Acesta urma să poarte și o brățară electronică pentru a fi monitorizat. Ieri am încercat să aflăm de la Inspectoratul Național de Probațiune dacă bărbatul era, într-adevăr, monitorizat în momentul tragediei, însă nu am primit un răspuns.

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