A murit fostul ministru al Culturii al Republicii Moldova, Veaceslav Madan. Anunțul a fost făcut de Ministerul Culturii, care și-a exprimat regretul pentru trecerea la cele veșnice a actorului, regizorului și pedagogului.

Născut la 27 noiembrie 1948, în satul Cojușna, raionul Strășeni, Veaceslav Madan și-a dedicat o mare parte din viață teatrului și formării noilor generații de artiști. A activat ca actor și regizor, a condus instituții teatrale și a fost profesor la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

De-a lungul carierei sale, Veaceslav Madan a contribuit la promovarea și dezvoltarea teatrului din Republica Moldova, implicându-se atât în activitatea artistică, cât și în formarea tinerilor specialiști.

A fost ministru al Culturii în perioada 2002–2005

În perioada 2002–2005, Veaceslav Madan a deținut funcția de ministru al Culturii al Republicii Moldova, contribuind la dezvoltarea domeniului cultural. Ulterior, și-a continuat activitatea în serviciul diplomatic.

Ministerul Culturii a transmis condoleanțe familiei, colegilor, discipolilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat pe Veaceslav Madan.

„Dumnezeu să-l odihnească în pace”, se arată în mesajul instituției.