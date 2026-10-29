Stația Electrică Chișinău a intrat în etapa verificărilor înainte de punerea sub tensiune. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-o postare pe Facebook.

Prima ședință a Comisiei de recepție a avut loc ieri, pe 28 octombrie.

Inspecția a vizat echipamentele primare, lucrările civile, sistemele de protecție și comunicații, circuitele secundare și documentația tehnică.

Punerea sub tensiune se va face etapizat

Stația va fi conectată la rețeaua electrică treptat, potrivit unui plan stabilit de Moldelectrica. Înainte de fiecare etapă, specialiștii vor verifica documentele și rezultatele testelor pentru a se asigura că totul funcționează corect.

Recepția finală a lucrărilor va avea loc după încheierea tuturor etapelor de conectare și verificarea respectării cerințelor prevăzute în contract.

Ce va schimba linia electrică Vulcănești–Chișinău

Linia electrică Vulcănești–Chișinău și Stația Electrică Vulcănești au fost deja finalizate și recepționate.

După ce va fi pusă în funcțiune, linia va putea transporta peste 50% din energia electrică necesară Republicii Moldova. Astfel, țara va putea importa mai multă energie din România și de pe piața europeană, fără ca aceasta să treacă prin centrala MGRES din regiunea transnistreană.

Proiectul va permite Republicii Moldova să aibă mai multe opțiuni pentru aprovizionarea cu energie electrică și să depindă mai puțin de infrastructura energetică din regiunea transnistreană.

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