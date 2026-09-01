Doi cetățeni ai Republicii Moldova, membri ai unui grup infracțional organizat specializat în producerea și traficul internațional de metamfetamină, au fost trimiși în judecată. Aceștia sunt primii membri ai grupării, destructurate în noiembrie 2025 care ajung în fața instanței. În cadrul operațiunii, 16 persoane au fost reținute în Republica Moldova, Cehia, România, Ungaria și Bulgaria.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, unul dintre bărbați era responsabil de producerea drogurilor într-un laborator clandestin din Republica Moldova, iar celălalt avea rolul de transportator. Persoana responsabilă de producere într-un al doilea laborator, identificat în cadrul anchetei, nu este cetățean moldovean și a fost reținut în Cehia.

Bărbatul de 36 de ani a fost plasat în arest la domiciliu, iar celălalt de 51 de ani continuă să se afle în custodia statului. Potrivit procurorilor, acesta ar fi fost anterior implicat în trafic internațional de hașiș.

16 persoane reținute în 2025

În noiembrie 2025, în cadrul operațiunii, au fost reținute în total 16 persoane în Republica Moldova, Cehia, România, Ungaria și Bulgaria. Polițiștii de frontieră și procurorii PCCOCS de la noi, în colaborare cu organele de drept din România, Cehia, Bulgaria și Ungaria, au investigat un grup criminal organizat, care producea, transporta și vindea droguri. Două laboratoare au fost depistate pe teritoriul țării noastre, 3 moldoveni fiind reținuți.

Percheziții în Moldova și patru state UE

În urma celor 18 percheziții, 12 dintre acestea fiind desfășurate în Republica Moldova, au fost ridicate cinci kilograme de metamfetamină, aproximativ 40 de kilograme de pastile cu conținut de efedrină, sute de kilograme de substanțe și precursori chimici utilizați la producerea metamfetaminei, precum și 70 de kilograme de reziduuri chimice.

Totodată, au mai fost găsite echipamente specializate, două automobile despre care se presupune că erau folosite la transportarea drogurilor, dispozitive electronice și bani.

În Ungaria, dintr-un laborator clandestin au fost ridicate mai multe kilograme de substanțe chimice și metamfetamină deja produsă, iar în Cehia polițiștii au confiscat un kilogram de metamfetamină și bani despre care se presupune că proveneau din vânzarea drogurilor.

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Cum a pornit ancheta

Ancheta a pornit după ce Poliția de Frontieră a transmis informații despre activitatea unui grup care s-ar fi ocupat de extragerea pseudoefedrinei din pastile cu efedrină și transportarea acesteia prin contrabandă în România. Ulterior, anchetatorii au stabilit că gruparea avea o structură bine organizată, cu roluri distincte pentru producerea, logistica și transportarea drogurilor peste hotare.

Unde erau ascunse drogurile

Potrivit procurorilor, drogurile erau ascunse în compartimente special amenajate ale automobilelor sau camuflate în colete, inclusiv în sticle de vin. O singură cursă putea presupune transportarea a între 3 și 8 kilograme de droguri, iar astfel de operațiuni ar fi fost efectuate de aproximativ două ori pe lună.

Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia ar putea fi pedepsiți cu închisoarea de la 7 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pentru o perioadă de la 2 la 5 ani.

Cei doi beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri definitive a instanței.