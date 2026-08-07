Dosarul mitei de 400 de mii de dolari ia amploare. După reținerea a patru polițiști, procurorii au anunțat că un alt bărbat a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolator, fiind bănuit că ar fi transmis 60 de mii de dolari.

Potrivit Centrului Național Anticorupție, suma totală care urma să ajungă la persoane publice constituie 120 de mii de dolari. Banii ar fi fost oferiți acestora ca să nu documenteze anumite infracțiuni.

Dosarul celor 400 de mii de dolari

Reținerea a fost efectuată în urma investigațiilor desfășurate într-un dosar de corupție conex cauzei investigate de CNA și PA, în care, la 31 martie, au fost reținuți un procuror și patru angajați ai Poliției, bănuiți de complicitate la corupere pasivă într-un caz ce viza pretinderea a 400 000 de dolari.

În continuare, pe caz sunt desfășurate acțiuni de urmărire penală în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și identificării tuturor persoanelor implicate.

Patru persoane în izolatorul CNA

În izolatorul CNA au fost plasate patru persoane cercetate în acest caz – fiul fostului procuror Victor Plugaru, care a fost plasat pe 30 martie în arest, cei doi polițiști, inclusiv șeful de direcție de la INI, și un procuror.

Potrivit surselor noastre cel din urmă ar fi Cristin Ghemu, procuror în cadrul Procuraturii Ialoveni din august 2024.

Angajați ai INI ar fi depus cereri de demisie

Reținerea angajaților MAI în dosarul mitei de 400 mii de dolari a provocat tensiuni în interiorul Inspectoratului Național de Investigație, iar angajații ar fi depus ieri cereri de demisie, acuzând CNA de abuz.

Interceptări cu discuțiile suspecților au fost publicate de CNA

Informația despre dosar a fost făcută publică luni, pe 30 martie, când a fost reținut fiul lui Plugaru. Potrivit anchetei, suspecții ar fi cerut 400 de mii de dolari de la câteva persoane în schimbul promisiunii de a le ajuta să obțină o decizie favorabilă într-o cauză penală de spălare de bani. Ofițerii CNA au publicat și interceptări cu discuțiile suspecților.

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O parte din cei 400 de mii de dolari au fost transmiși către Daniel Plugaru sub controlul procurorilor. Atunci acesta a și fost reținut în flagrant. Daniel Plugaru este fiul fostului procuror Victor Plugaru, cel care a gestionat dosarul privind expulzarea ilegală a profesorilor turci de la Liceul „Orizont” în 2018. El și-a dat demisia pe 12 octombrie 2021.