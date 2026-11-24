Cele 80 de kilograme de heroină care au fost ascunse, acum 8 ani, într-un camion care transporta fructe și legume și care urmau să ajungă în Olanda, au fost distruse prin ardere în Republica Moldova. Între timp, cei cinci cetățeni turci implicați în transportul drogurilor au fost condamnați la ani grei de închisoare.

Potrivit Poliției de Frontieră, după ani în care au fost păstrate la sediul instituției, drogurile au fost, în sfârșit, distruse.

Astfel, heroina care urma să ajungă pe piața ilegală din Olanda a fost distrusă în Republica Moldova, în cazul celor cinci bărbați implicați în transportul acesteia a fost menținută pedeapsa de 12 ani de închisoare.

Cantitatea uriașă de heroină, ascunsă într-un camion

Potrivit autorităților, totul a început în 2018, când polițiștii de frontieră au descoperit o cantitate mare de heroină într-un camion care traversa Republica Moldova. La prima vedere, TIR-ul transporta fructe și legume, însă sub marfă erau ascunse drogurile, care urmau să ajungă în Olanda.

În urma operațiunii, cinci cetățeni turci au fost reținuți. La acea vreme, autoritățile anunțau că au găsit 84 de kilograme de heroină.

Ancheta a arătat că cei cinci bărbați făceau parte dintr-un grup organizat, care se ocupa cu transportarea ilegală a drogurilor peste graniță și urma să le vândă mai departe. Heroina a fost păstrată la sediul Poliției de Frontieră pe toată durata procesului.

Cetățenii turci au fost reținuți în 2018

Cazul s-a produs în anul 2018, când cei cinci cetățeni turci au fost reținuți într-o suburbie a capitalei. Polițiștii i-au surprins în timp ce scoteau, pachet cu pachet, heroina ascunsă în compartimente speciale din remorca camionului.

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