Consiliul Superior al Procurorilor anunță că a inițiat verificări disciplinare în cazul omorului a două femei din raionul Rezina. Inspecția procurorilor s-a autosesizat la 24 septembrie, după informațiile apărute în spațiul public privind modul în care a fost gestionată cauza penală anterioară.

Verificările urmează să stabilească dacă procurorul sau procurorii responsabili de dosarul anterior au acționat cu suficientă diligență și dacă au fost evaluate corespunzător riscurile la adresa securității victimelor.

Totodată, Inspecția procurorilor va analiza dacă, în cadrul anchetei, a fost examinată necesitatea aplicării unor măsuri preventive și dacă au existat eventuale omisiuni sau întârzieri nejustificate în gestionarea cauzei.

Ce documente vor fi verificate

Pentru efectuarea verificărilor, Inspecția procurorilor a solicitat materialele relevante din cauza penală, inclusiv actele procesuale adoptate și informații privind procurorii implicați în gestionarea dosarului.

De asemenea, persoanelor vizate le-au fost solicitate explicații în scris.

CSP precizează că, în funcție de rezultatele verificărilor, dacă vor fi identificate temeiuri pentru constatarea unei eventuale abateri disciplinare, materialele vor fi transmise Colegiului de disciplină și etică.

Ulterior, Consiliul Superior al Procurorilor își va exercita competențele prevăzute de lege în cadrul etapelor procedurale.

CSP subliniază că verificările se desfășoară cu respectarea independenței procesuale a procurorilor, a dreptului la apărare și a garanțiilor prevăzute de lege.

Două persoane, găsite moarte într-un lan de porumb din raionul Rezina

Cele două femei au fost găsite decedate pe 19 septembrie, într-un lan de porumb dintr-o localitate din raionul Rezina. Corpurile se aflau în stare avansată de putrefacție.

Poliția mai precizează că femeile nu fuseseră declarate dispărute anterior, astfel că autoritățile nu fuseseră sesizate în legătură cu dispariția lor.

Un bărbat a fost reținut

Bărbatul de 51 de ani a fost reținut în urma investigațiilor, iar pe 23 septembrie instanța a dispus plasarea acestuia în arest preventiv pentru 30 de zile. El este suspectat de implicare în moartea celor două femei și beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

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Noi detalii în cazul macabru de la Rezina

Poliția a confirmat pentru PRO TV că, anterior, una dintre femei depusese o plângere împotriva bărbatului suspectat acum în acest caz, iar după asta au fost dispuse toate expertizele necesare. Ulterior, expertiza medico-legală a exclus existența unor elemente specifice unor acțiuni cu caracter sexual sau a unui raport sexual între bărbat și victimă.

Potrivit poliției, chiar și după depunerea plângerii și inițierea procedurilor, cele două femei au continuat să se întâlnească cu bărbatul și să consume împreună băuturi alcoolice.

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