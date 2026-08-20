Fostul șef al Direcției nr. 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații și alți patru ofițeri de investigații au fost recunoscuți vinovați de încălcarea inviolabilității vieții personale și violarea dreptului la secretul corespondenței. Sentința a fost pronunțată astăzi, 20 august, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Instanța i-a liberat însă de pedeapsa penală, întrucât a expirat termenul de prescripție pentru tragerea la răspundere penală.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, în perioada 2017-2018, fostul șef al Direcției nr. 5 ar fi organizat prezentarea unor date factologice neveridice despre pretinse evenimente de dezordini în masă și despre persoanele care urmau să participe la acestea.

Ulterior, la indicația și sub controlul acestuia, ofițerii de investigații ar fi prezentat procurorilor rapoarte în cadrul a trei cauze penale, solicitând inițierea și prelungirea unor măsuri speciale de investigații.

Printre acestea s-au numărat interceptarea și înregistrarea comunicărilor, urmărirea vizuală, colectarea informațiilor de la furnizorii de servicii de comunicații electronice, precum și documentarea cu ajutorul mijloacelor tehnice.

Măsurile au vizat mai multe persoane, inclusiv activiști civici, jurnaliști, membri ai unor partide politice și reprezentanți ai societății civile.

Rapoartele prezentate procurorilor și, ulterior, judecătorilor de instrucție au stat la baza unor încheieri prin care a fost autorizată efectuarea măsurilor speciale de investigație.

Potrivit probelor administrate de Procuratura Anticorupție, evenimentele de protest invocate drept motiv pentru inițierea urmăririi penale fie nu au avut loc, fie au fost autorizate legal și nu au fost însoțite de acte de violență. De asemenea, legătura dintre autorii unor comentarii online și persoanele supuse ulterior măsurilor speciale de investigații nu ar fi fost demonstrată prin probe.

În cadrul procesului, 14 persoane vătămate au susținut acțiunile civile. Instanța le-a admis parțial și a dispus ca inculpații să achite despăgubiri pentru prejudiciul moral cauzat prin infracțiune.

Sumele acordate fiecărei persoane variază între 35.000 și 40.000 de lei, iar valoarea totală a despăgubirilor ajunge la 495.000 de lei.

Sentința poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.