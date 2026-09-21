Vladimir Andronachi urma să depună astăzi declarații în dosarul „Frauda bancară”, însă nu s-a prezentat la ședința de judecată. Contactați de PRO TV, responsabilii de la Procuratura Anticorupție ne-au comunicat că acesta a depus o cerere prin care a anunțat că, la această etapă, se abține de la declarații. Totodată, am luat legătura cu avocatul său, Vladimir Moșneaga, care ne-a spus că fostul deputat se află la muncă peste hotare. Întrebat în ce țară este plecat și când ar urma să revină, apărătorul a refuzat să răspundă.

Procuratura Anticorupție precizează că, anterior, Andronachi a solicitat ca dosarul să fie examinat în lipsa sa, iar instanța a admis cererea. Chiar și după această decizie, acesta s-a prezentat periodic la ședințele de judecată.

„Inculpatul a înaintat anterior o cerere privind examinarea cauzei în lipsă, cererea fiind admisia de către instanța. Chiar dacă cauza putea fi examinată în lipsa, inculpatul se prezenta periodic la ședințele de judecată”, au declarat responsabilii de la PA pentru PRO TV.

Când va avea loc următoarea ședință

Următoarea ședință în dosar a fost stabilită pentru 12 octombrie 2026.

Dosarul în care este vizat Vladimir Andronachi este unul dintre episoadele dosarului „Frauda bancară”. Potrivit Procuraturii Anticorupție, acesta este acuzat de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălarea banilor, iar prejudiciul cauzat statului ar depăși 26 de milioane de lei.

Contactat de PRO TV, avocatul lui Vladimir Andronachi, Vladimir Moșneaga, ne-a comunicat că fostul deputat se află la muncă peste hotare. La ședința precedentă, însă, apărătorul declara că Andronachi se afla la Viena pentru tratament.

Andronachi, cercetat în mai multe dosare

Vladimir Andronachi este un apropiat a lui Vlad Plahotniuc și a fost reținut și în noiembrie 2022, la intrare în Republica Moldova, după ce a fost expulzat din Ucraina, fiind declarat persoana indezirabila în țara vecină. El este cercetat în dosarul Metalferos, în care este bănuit de spălare de bani, în dosarul privind tentativa de deposedare a Republicii Moldova de sediul Consulatului din Odesa, dar și în dosarul Frauda Bancara, care a ajuns în instanță. Andronachi pledeaza nevinovat.

Pe 19 aprilie 2023, fostul deputat Vladimir Andronachi a fost eliberat din penitenciarul numărul 13, unde a stat în arest preventiv jumătate de an și a fost plasat în arest la domiciliu. Totodata, instanța de judecata a stabilit mai multe restricții, inclusiv aplicarea monitorizării electronice.

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Dosarul magazinelor duty-free

Vladimir Andronachi este cercetat și într-un dosar privind funcționarea magazinelor duty-free din stânga Nistrului. În același dosar figurează și fostul viceprim-ministru Victor Osipov. Potrivit acuzării, cei doi ar fi participat la crearea și conducerea unei organizații criminale care ar fi facilitat deschiderea unor magazine duty-free în regiunea transnistreană și sunt învinuiți, totodată, de abuz de putere. Atât Vladimir Andronachi, cât și Victor Osipov resping acuzațiile și pledează nevinovați.

Când a fost eliberat Andronachi din arest în penitenciar?

Pe 2 februarie 2026, fostul deputat democrat a fost eliberat din arest în penitenciar. Decizia a fost pronunțată atunci de Curtea de Apel, care a anunțat că arestul în penitenciar a fost anulat după ce s-a constatat că demersul privind prelungirea măsurii a fost depus mai târziu decât termenul legal.

Astfel, Andronachi a fost eliberat și nu a avut nicio interdicție impusă, decât să se prezinte la organul de urmărire penală când este citat.

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