Dosarul lui Vladimir Andronachi, în care este acuzat de escrocherie în proporții deosebit de mari, ar putea fi reluat de la zero. Motivul este suspendarea din funcție a judecătorului care instrumentează cazul. Gheorghe Balan nu a promovat evaluarea Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor din cauza mai multor abateri identificate, atât de integritate financiară, cât și profesională.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Deși, la ora 16, la judecătoria Chișinău, sediul Centru, era programată o ședință în dosarului lui Vladimir Andronachi. Acesta a fost amânată din cauza că judecătorul Gheorghe Balan a fost suspendat din funcție. Nu este clar deocamdată când ar urma să aibă loc următoarea ședință.”

Membrii Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor scriu în hotârarea lor că printre principalele probleme, care au dus la suspendarea din funcție a judecătorului se numără erorile în hotărârile judecătorești, dosarele examinate cu întârziere și cazurile în care faptele nu au mai putut fi sancționate din cauza expirării termenului de prescripție. Evaluatorii au constatat și deficiențe în organizarea ședințelor și gestionarea dosarelor.

„O lipsă de responsabilitate pentru hotărârile casate și anume pe simplul fapt de pronunțare a hotărârilor la limita expirării termenului de prescripție a răspunderii penale, examinare în lipsa părții pe cauză civilă și stabilire a unor temeiuri de nulitate neclară a proceselor-verbale cu privire la contravenții, care au fost stabilite în urma verificării motivelor de casare a hotărârilor emise.”

Colegiul a semnalat neclarități privind proveniența unor bani, inclusiv retrageri de peste 1,4 milioane de lei în perioada 2020–2024. Totuși, ANI nu a constatat încălcări în declarațiile de avere și interese personale.

Evaluatorii au invocat și trecutul politic al lui Gheorghe Balan, care a participat la proteste de partid și a candidat la parlamentarele din 2019, circumstanțe ce pot ridica semne de întrebare privind imparțialitatea sa.

„Potrivit informațiilor publice, judecătorul Gheorghe Balan a criticat de nenumărate ori sistemul judecătoresc și Consiliul Superior al Magistraturii și a susținut activ Partidul Platforma Demnitate și Adevăr. Circumstanțele descrise pot genera semne de întrebare privind trecutul politic al judecătorului și pot crea percepții de lipsă de imparțialitate, chiar dacă, în prezent, nu există dovezi de implicare politică activă. Aceste aspecte afectează imaginea profesională a judecătorului și percepția publică asupra imparțialității sale”.

Gheorghe Balan a acumulat 30,11 puncte din 100, iar Colegiul a decis că nu corespunde funcției deținute. Magistratul poate contesta hotărârea la CSM în termen de 15 zile. Deocamdată, acesta nu a contestat decizia, iar noi nu am reușit să obțină o reacție din partea lui. Rămâne de văzut cine va examina dosarele aflate în gestiunea magistratului, inclusiv cel al lui Vladimir Andronachi.

Președintele Judecătoriei Chișinău urmează să decidă dacă acestea vor fi redistribuite. Dosarul lui Andronachi era aproape de final: urma să fie audiat, după care începeau dezbaterile judiciare. Fostul deputat este învinuit de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani, cu un prejudiciu imputat de 26 de milioane de lei.