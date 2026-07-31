Procurorul învinuit în dosarul mitei de 400.000 de dolari a fost eliberat din arest la domiciliu și plasat sub control judiciar. Decizia Judecătoriei Chișinău a fost menținută ulterior și de Curtea de Apel Centru, după ce Procuratura Anticorupție a contestat-o.

Pe 31 martie, un procuror și trei polițiști au fost reținuți, fiind bănuiți de complicitate la corupere pasivă în dosarul mitei de 400 de mii de dolari, în care a fost reținut cu o zi înainte și fiul fostului procuror al Procuraturii municipiului Chișinău, Victor Plugaru. Tot atunci, Daniel Plugaru a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Acesta este acuzat că ar fi cerut suma de 400 de mii de dolari, în schimbul promisiunii de a interveni într-un dosar penal.

Surse din cadrul anchetei ne-au declarat că printre persoanele reținute în dosarul mitei de 400 de mii de dolari este și un șef de direcție din cadrul Inspectoratului Național de Investigație. Informația nu a fost confirmată însă oficial de CNA sau Procuratură.

Patru persoane în izolatorul CNA

În izolatorul CNA au fost plasate patru persoane cercetate în acest caz – fiul fostului procuror Victor Plugaru, care a fost plasat pe 30 martie în arest, cei doi polițiști, inclusiv șeful de direcție de la INI, și un procuror.

Potrivit surselor noastre cel din urmă ar fi Cristin Ghemu, procuror în cadrul Procuraturii Ialoveni din august 2024.

Angajați ai INI ar fi depus cereri de demisie

Reținerea angajaților MAI în dosarul mitei de 400 mii de dolari a provocat tensiuni în interiorul Inspectoratului Național de Investigație, iar angajații ar fi depus ieri cereri de demisie, acuzând CNA de abuz.

Interceptări cu discuțiile suspecților au fost publicate de CNA

Informația despre dosar a fost făcută publică luni, pe 30 martie, când a fost reținut fiul lui Plugaru. Potrivit anchetei, suspecții ar fi cerut 400 de mii de dolari de la câteva persoane în schimbul promisiunii de a le ajuta să obțină o decizie favorabilă într-o cauză penală de spălare de bani. Ofițerii CNA au publicat și interceptări cu discuțiile suspecților.

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O parte din cei 400 de mii de dolari au fost transmiși către Daniel Plugaru sub controlul procurorilor. Atunci acesta a și fost reținut în flagrant. Daniel Plugaru este fiul fostului procuror Victor Plugaru, cel care a gestionat dosarul privind expulzarea ilegală a profesorilor turci de la Liceul „Orizont” în 2018. El și-a dat demisia pe 12 octombrie 2021.