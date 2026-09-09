Virusul West Nile a ajuns din nou în Republica Moldova. Două cazuri de infecție au fost confirmate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, unul dintre acestea fiind primul caz autohton raportat în acest an. Autoritățile îndeamnă populația să fie atentă la înțepăturile de țânțari, în special în această perioadă.

Potrivit ANSP, primul caz a fost confirmat la o persoană de 65 de ani, cu domiciliul în municipiul Chișinău. Pacientul nu a călătorit în regiuni cunoscute pentru circulația virusului West Nile.

În urma anchetei epidemiologice, specialiștii au stabilit că este vorba despre un caz autohton, ceea ce înseamnă că infecția a fost contractată pe teritoriul Republicii Moldova. În prezent, pacientul se află internat și primește îngrijiri medicale.

Al doilea caz este de import

Cel de-al doilea caz a fost confirmat la o femeie de 39 de ani, originară din municipiul Tiraspol. Aceasta a revenit recent din Germania.

În urma investigației epidemiologice, cazul a fost clasificat drept infecție de import, întrucât pacienta a avut istoric de călătorie într-o zonă în care virusul circulă.

Astfel, de la începutul anului 2026, în Republica Moldova au fost confirmate două cazuri de infecție cu virusul West Nile.

În 2024, toate cazurile au fost importate

Ultimele infecții cu virusul West Nile raportate în Republica Moldova au fost înregistrate în 2024. Atunci au fost confirmate cinci cazuri, toate fiind de import.

Persoanele infectate reveniseră din regiuni în care virusul era prezent: trei cazuri au fost asociate cu Italia, unul cu România și unul cu Asia de Sud.

Peste o mie de cazuri în Europa

Virusul West Nile continuă să circule și în alte țări europene. Potrivit datelor furnizate de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, de la începutul anului 2026, 15 țări europene au raportat 1.086 de cazuri umane dobândite local.

Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Italia – 516 îmbolnăviri.

Situația este urmărită și în România, unde, în sezonul 2026, au fost raportate 58 de cazuri, dintre care 47 confirmate și 11 probabile. Au fost înregistrate și trei decese, în cazul unor persoane vârstnice cu comorbidități.

Cum se transmite virusul West Nile

Infecția este transmisă în principal prin înțepătura țânțarilor infectați, în special a celor din genul Culex. Virusul circulă în mod natural între țânțari și diferite specii de păsări și animale sălbatice.

Important este că virusul West Nile nu se transmite de la om la om prin contact obișnuit. Infectarea are loc, în principal, prin înțepătura unui țânțar infectat.

În cele mai multe cazuri, infecția trece fără simptome

ANSP precizează că aproximativ 80% dintre persoanele infectate nu dezvoltă simptome sau prezintă forme ușoare ale bolii.

Atunci când apar manifestări, acestea pot semăna cu o gripă și pot include febră, oboseală, slăbiciune musculară, dureri intense de cap și erupții cutanate.

În cazuri rare, însă, infecția poate evolua sever și poate afecta sistemul nervos. Printre semnele de alarmă se numără rigiditatea gâtului, vărsăturile, sensibilitatea crescută la lumină, confuzia, convulsiile, meningoencefalita și encefalita.

Persoanele în vârstă și cele imunocompromise prezintă un risc mai mare de a dezvolta forme severe ale bolii.

ANSP: protejați-vă de țânțari

Autoritățile recomandă populației să reducă pe cât posibil expunerea la țânțari. Printre măsurile de protecție se numără purtarea hainelor de culoare deschisă, cu mâneci lungi, pantaloni lungi și șosete, în special după lăsarea serii, precum și utilizarea substanțelor repelente.

ANSP recomandă, de asemenea, instalarea plaselor antimoschit la geamuri și uși și folosirea insecticidelor în locuință și în jurul acesteia.

O atenție deosebită trebuie acordată și acumulărilor de apă, unde țânțarii se pot înmulți. Specialiștii recomandă desecarea bălților, îndepărtarea recipientelor în care se adună apa și schimbarea regulată a apei folosite pentru adăparea păsărilor.

ANSP îndeamnă populația să manifeste vigilență, iar la apariția unor simptome sugestive pentru infecția cu virusul West Nile să solicite cât mai curând consultația medicului.