Două femei din Chișinău au căzut în plasa escrocilor și au rămas fără 240 de mii de lei. Un cetățean străin care făcea parte dintr-un grup organizat a fost condamnat la 5 ani de închisoare.

Potrivit procuraturii, tânărul a acționat împreună cu alte persoane care se dădeau drept angajați ai unor instituții publice sau bancare. Victimele au fost induse în eroare și convinse să predea banii pe care îi păstrau acasă.

Prima victimă a rămas fără circa 150 de mii de lei

Primul caz a avut loc la 18 martie 2026, când o femeie din Chișinău a fost contactată telefonic și i s-a spus că datele sale personale ar fi fost compromise și că ar putea fi implicată în operațiuni de spălare a banilor.

Ulterior, bărbatul a mers la domiciliul acesteia și s-a dat drept reprezentant al unei instituții bancare. Acesta a spus că vrea să verifice autencitatea bancnotelor și a luat de la victimă 55 000 de lei, 1 000 de dolari și 3 850 de euro.

O altă victimă, păcălită de 93 de mii de lei

Al doilea episod s-a produs în aceeași seară. O altă femeie din Chișinău a fost contactată prin „WhatsApp” de membrii grupului, care s-au prezentat, de asemenea, drept angajați ai unei instituții bancare și ai poliției. Aceștia au convins-o că banii pe care îi păstra la domiciliu trebuiau declarați și verificați. În consecință, victima a transmis suma de 93 000 de lei.

După ce membrul grupului a ridicat banii, bărbatul s-a întâlnit cu acesta și i-a preluat, oferindu-i 3 000 de lei drept recompensă.

Prejudiciul material cauzat în cele două episoade este de peste 240 000 de lei.

Tânărul, condamnat la 5 ani de închisoare

Instanța de judecată i-a stabilit, o pedeapsă de 5 ani de închisoare, cu amendă în mărime de 250 000 lei.

După executarea pedepsei cu închisoarea, tânărul va fi expulzat în țara de origine.