Două femei din Ucraina au fost condamnate la pedepse de până la șase ani de închisoare pentru tentativa de contrabandă, după ce au încercat să scoată din Republica Moldova 13 milioane de lei, fără să le declare la vamă. Instanța a dispus confiscarea banilor în folosul statului.

Potrivit PCCOCS, cazul a avut loc în martie 2022, la punctul de trecere a frontierei Sculeni. Cele două ucrainence de 49 și 24 de ani, se îndreptau spre România cu mijloace de transport diferite. Prima se afla la volanul unui Land Rover, iar cea de-a doua era pasageră într-un microbuz de rută.

În urma verificărilor, în geanta șoferiței au fost găsiți aproape 400.000 de dolari, iar în valiza pasagerei, ascunși într-o cutie, aproape 270.000 de euro.

Una dintre femei, considerată organizatoarea schemei

Femeia de 49 de ani ar fi avut rolul de organizatoare a tentativei de contrabandă.

Instanța a dispus confiscarea ambelor sume în folosul statului. Convertiți la cursul valutar din acea perioadă, banii valorau aproape 13 milioane de lei.

Femeia de 49 de ani a fost condamnată la 6 ani de închisoare, iar cea de-a doua învinuită, la 4 ani și 6 luni.