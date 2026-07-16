Un moment periculos a fost surprins în trafic de o cameră de bord. Două femei și doi copii au fost la un pas de a fi loviți de o mașină pe o trecere de pietoni din Chișinău.

Din imaginile video publicate pe rețele se vede că șoferul mergea cu viteză și nu a oprit pentru a oferi prioritate pietonilor.

Potrivit poliției, ofițerii INSP s-au autosesizat și au atras la răspundere șoferul, un bărbat de 35 de ani, care nu a acordat prioritate legală de trecere pietonilor.

Cazul a fost înregistrat la 15 iulie, la intersecția străzilor Nicolae Costin și Onisifor Ghibu din sectorul Buiucani al capitalei.

În acest context, poliția îndeamnă conducătorii auto să reducă viteza în apropierea trecerilor pentru pietoni, să acorde prioritate legală acestora și să manifeste responsabilitate la volan.

Neacordarea priorității legale pietonilor

Datele poliției arată că neacordarea priorității legale pietonilor rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere din Republica Moldova. În raportul privind luna ianuarie 2026, această abatere este enumerată printre cele mai frecvente cauze generatoare de accidente, alături de viteza excesivă, conducerea în stare de ebrietate și nerespectarea semnelor de circulație.

De asemenea, potrivit statisticilor prezentate în mai 2026, 175 de accidente cu implicarea pietonilor au fost înregistrate, iar una dintre cauzele de bază indicate de autorități este neacordarea priorității de către șoferi.

Sursă video: Accidente Rutiere Moldova