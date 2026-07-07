O tânără de 19 ani din Tighina, a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce a încercat să ridice un colet sosit din Spania, în care erau ascunse două kilograme de droguri. Substanțele narcotice urmau să fie porționate și vândute prin intermediul aplicației Telegram.

Potrivit PCCOCS, în interiorul microbuzului, printre alte colete, au fost găsite două cutii metalice în care erau ascunse pachete cu droguri. Este vorba despre un kilogram de cocaină și un kilogram de hașiș.

Rolul tinerei era să preia coletul, apoi să împartă drogurile în cantități mai mici și să le vândă prin intermediul unor magazine online de pe aplicația Telegram.

Investigațiile continuă pentru a stabili cine mai este implicat în acest caz.

Prevederile legale

Distribuirea drogurilor în scop de vânzare se pedepsește cu închisoare de la 6 la 10 ani, iar introducerea ilegală a substanțelor narcotice în țară se sancționează cu până la 8 ani de detenție.