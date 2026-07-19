Lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut două medalii de bronz și o mențiune de onoare la cea de-a 37-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Biologie, desfășurată în perioada 10–19 iulie, la Vilnius, Lituania. Performanța a fost anunțată de Ministerul Educației și Cercetării.

Medaliile de bronz au fost câștigate de Delia Sidlețchi, elevă la Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Chișinău, și Cătălin Gorincioi, elev la Liceul Teoretic „Spiru Haret” din Chișinău. Mențiunea de onoare i-a revenit lui Gabriel Diug, elev al Liceului Teoretic Republican „Aristotel” din Chișinău.

305 elevi din 79 de țări au participat la competiție

La ediția din acest an a Olimpiadei Internaționale de Biologie au concurat 305 elevi din 79 de state, iar Republica Moldova a fost reprezentată de patru olimpici și doi profesori.

Din echipa națională au făcut parte:

Cătălin Gorincioi, elev în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Spiru Haret”;

Delia Sidlețchi, elevă în clasa a XI-a la Liceul Teoretic „Mircea Eliade”;

Gabriel Diug, elev în clasa a XII-a la Liceul Teoretic Republican „Aristotel”;

Nichita Țurea, elev în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Ungheni.

Lotul a fost coordonat de specialiști în biologie și foști olimpici

Echipa Republicii Moldova a fost condusă de Mihai Leșanu, doctor în biologie și conferențiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova. Conducător adjunct al lotului a fost Constantin Babuc, fost olimpic internațional și student la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

Felicitări din partea Ministerului Educației

Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, a felicitat elevii pentru rezultatele obținute și a mulțumit membrilor Consiliului Olimpic Republican la Biologie pentru implicarea în pregătirea lotului național.

Instituțiile au transmis felicitări și profesorilor, precum și părinților elevilor premiați, urându-le tuturor succes în competițiile viitoare.