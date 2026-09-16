Două șoferițe au fost sancționate de polițiști după ce au fost surprinse în imagini video, apărute în mediul online, în timp ce nu acordau prioritate legală unui pieton.

Incidentul s-a produs în această dimineață, în jurul orei 09:50, pe strada Ismail din sectorul Centru al capitalei.

Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, organele de drept au identificat ambele conducătoare auto. La volanul unui automobil KIA se afla o femeie de 27 de ani, iar un automobil Ford era condus de o femeie de 35 de ani.

Pe numele celor două șoferițe au fost întocmite procese-verbale contravenționale pentru neacordarea priorității legale pietonilor.

Poliția le reamintește conducătorilor auto că pietonii au prioritate atunci când traversează regulamentar strada, iar respectarea regulilor de circulație este esențială pentru prevenirea accidentelor și protejarea tuturor participanților la trafic.