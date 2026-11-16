12 persoane, printre care 10 în flagrant au fost prinse cu droguri, în ultima săptămână, la Chișinău. Unele dintre substanțe au fost găsite în interiorul unei lămpi electrice.

Potrivit poliției, în cadrul acțiunilor desfășurate au fost ridicate pastile psihotrope de tip PVP, cunoscută drept „sare”, hașiș și mefedronă. Unele dintre substanțele interzise erau ascunse în locuri mai puțin obișnuite, inclusiv în interiorul unui bec.

10 persoane, prinse în flagrant cu droguri

Totodată, au fost prinse în flagrant 10 persoane care aveau substanțe interzise și dispozitive.

În ultima săptămână, au fost întocmite 76 de procese-verbale, iar 11 cauze penale se află în gestiunea poliției. De asemenea, au fost desfășurate 21 de activități de prevenire și întocmite alte 16 procese-verbale contravenționale.