Droguri sintetice și vegetale în valoare de aproximativ 400.000 de lei au fost scoase din circuit de polițiștii din capitală. În ultima săptămână, organele de drept au avut în gestiune 27 de dosare penale și au reținut șapte persoane.

Potrivit poliției capitalei, în aceeași perioadă au fost întocmite 53 de procese-verbale pentru diverse încălcări legate de consumul și traficul de droguri.

Alte 32 de persoane, depistate cu substanțe interzise

Totodată, angajații Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă au depistat în flagrant 32 de persoane care aveau asupra lor substanțe interzise și aparate destinate consumului acestora.

În aceste cazuri, polițiștii au întocmit alte 21 de procese-verbale.