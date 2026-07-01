Trei tineri cu vârste cuprinse între 21 și 26 de ani, din Cimișlia și Orhei, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind bănuiți de implicare într-o grupare criminală specializată în comercializarea drogurilor în capitală. Valoarea totală a substanțelor narcotice depășește suma de 105.000 de lei.

Potrivit poliției, cei trei suspecți ar fi activat în calitate de curieri și depozitari. Aceștia se ocupau de primirea loturilor mari de droguri, depozitarea, porționarea în doze mai mici și, distribuirea către consumatori.

Captura din apartamentul închiriat

În urma perchezițiilor efectuate la locuința închiriată a tinerilor au fost depistate și confiscate pachețele cu hașiș, marijuana și PVP. De asemenea, cântare electronice și materiale destinate ambalării și porționării drogurilor.

În prezent, cei trei suspecți se află în arest preventiv pentru 30 de zile.

Prevederile legale

Cei trei tineri ar putea sta la închisoare de la 7 la 15 ani.

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