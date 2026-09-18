Un bărbat de 37 de ani este cercetat penal după ce polițiștii au găsit droguri și obiecte destinate consumului acestora în apartamentul său din sectorul Ciocana din Chișinău. Acesta ar fi pus cu regularitate locuința la dispoziția consumatorilor.

Potrivit poliției, apartamentul din sectorul Ciocana era folosit pentru consumul de droguri și pus la dispoziția persoanelor care foloseau substanțe interzise. Totodată s-a stabilit că în locuință erau oferite și obiecte destinate consumului acestora.

Ce au găsit polițiștii

În urma perchezițiilor în apartamentul bărbatului au fost ridicate mai multe pachețele cu substanțe suspecte, despre care se presupune că ar fi droguri de tip sintetic și vegetal. Au fost găsite și obiecte confecționate artizanal, folosite pentru consumul acestora.

În apartament se mai aflau alte trei persoane, ale căror acțiuni sunt documentate.

Ce pedeapsă prevede legea

Proprietarul apartamentului este cercetat penal, conform legislației în vigoare, și poate fi condamnat la până 4 ani de închisoare.