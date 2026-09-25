O dronă lovește un vagon de tren, urmează o explozie, iar un microbuz cu 15 pasageri ajunge și el în mijlocul haosului. Mai multe persoane sunt rănite, iar salvatorii și echipele de intervenție sunt mobilizate de urgență. Scenele par desprinse dintr-o situație reală, însă totul s-a întâmplat în cadrul unui exercițiu organizat la Căușeni. Pentru prima dată, autoritățile au simulat și căderea unei drone, pe fondul numărului tot mai mare de astfel de incidente în spațiul aerian al țării.

Calea ferată din satul Zaim, Căușeni a fost securizată, după ce o dronă ar fi lovit un tren marfar, care circula pe șine.

La fața locului au venit poliștiții, pompierii și salvatorii, care preliminar au stabilit că drona a avariat un vagon. A urmat o explozie urmată de un incendiu.

În acel moment în preajma căii ferate se afla și un mirobuz de rută cu 15 pasageri la bord. Iar mai multe persoane au fost rănite.

„După evacuarea tuturor sinistraților grupa își face misiunea sa privind ridicarea probelor, stabilirea tuturor circumstanțelor.”

Victimele au fost transportate la spital.

Din fericire, totul a fost doar o simulare, menită să testeze modul în care intervin forțele Protecției Civile într-o situație de urgență.

„Cred că ne atingem obiectivul pe care ni l-am propus. Am putut să implicăm și serviciul de ambulanță, urmează și trierea pacienților și la secția de primire să vedem care este capacitatea medicilor de la unitatea de primire atunci când sunt victime multiple. Scopul nostru este de a consolida forțele Protecției Civile din raion.”

A fost pentru prima dată când, în cadrul unui exercițiu, a fost simulată căderea unei drone. Scenariul vine în contextul în care, în ultima perioadă, tot mai multe drone survolează spațiul aerian al țării, iar unele ajung să explodeze. Potrivit unui alt scenariu, un cutremur a provocat un incendiu la liceul „Ion Creangă” din Căușeni.

În cadrul exercițiului, 580 de elevi au fost evacuați din școală, iar 5 copii s-au intoxicat cu fum. Au suferit traumatisme și câțiva profesori.

Aplicațiile de Protecție Civilă din raionul Căușeni au început în această dimineață și au avut loc și în localitățile Zaim și Ursoaia.