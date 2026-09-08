O dronă a căzut într-un lan de floarea-soarelui din extravilanul satului Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani. Poliția a fost sesizată cu puțin timp în urmă, iar la fața locului se deplasează serviciile specializate pentru documentarea cazului.

Potrivit poliției, în urma prăbușirii aparatului de zbor s-au produs patru focare de incendiu. Deocamdată, modelul dronei nu a fost stabilit.

Din fericire, nicio persoană nu a fost traumatizată.

Autoritățile investighează cazul

Echipele specializate urmează să documenteze cazul și să investigheze zona.

Poliția îndeamnă cetățenii să nu se apropie de locul unde a căzut drona și să respecte indicațiile organelor de drept.

O drona a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova

Anterior, o dronă de tip Shahed, venită din direcția Ucrainei, a pătruns neautorizat în spațiul aerian moldovenesc și a traversat mai multe regiuni ale țării, fiind monitorizată de sistemele Armatei Naționale. Pentru siguranța zborurilor, spațiul aerian din zona centrală a Republicii Moldova a fost restricționat temporar.

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Drona a ajuns în România. Două avioane de luptă, ridicate în aer

După ce a părăsit teritoriul Republicii Moldova, drona și-a continuat deplasarea spre România. În contextul alertei, două avioane de luptă au fost ridicate pentru a monitoriza aparatul de zbor, iar zborurile de la Iași au fost suspendate temporar.

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