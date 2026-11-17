Închiderea temporară a spațiului aerian al Republicii Moldova, în urma semnalării unei drone de tip Shahed deasupra Chișinăului, a dat peste cap programul unor curse aeriene. Trei avioane de pasageri, care veneau din Istanbul, Sharm el-Sheikh și Erevan, au fost nevoite să aștepte înainte de a putea ateriza pe Aeroportul Internațional Chișinău. Într-un final, toate trei au aterizat cu aproximativ jumătate de oră întârziere.

Potrivit datelor Flightradar24, cele trei aeronave se aflau în spațiul aerian al României, în apropierea frontierei cu Republica Moldova, în timp ce aeroportul din Chișinău nu putea primi zboruri din cauza restricțiilor.

Aterizările erau estimate inițial pentru orele 17:10, 17:12 și, respectiv, 17:20. Programul a fost însă decalat în urma măsurilor de securitate.

Ulterior, cursele din Sharm el-Sheikh, Istanbul și Erevan au ajuns pe Aeroportul Internațional Chișinău, cu o întârziere de aproximativ 30 de minute.

Autoritatea Aeronautică Civilă confirmă că cele trei aeronave au fost redirecționate către o zonă sigură până la redeschiderea spațiului

O aeronavă a companiei FLYONE, care efectua cursa Sharm el-Sheikh – Chișinău, a fost nevoită să aștepte aproximativ 30 de minute în apropierea frontierei Republicii Moldova cu România, după închiderea temporară a spațiului aerian național. Avionul a fost redirecționat către o zonă considerată sigură, unde a efectuat o procedură de așteptare la o altitudine de peste 3.000 de metri.

Potrivit AAC, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar la ora 16:27, după detectarea unor aparate de zbor fără pilot, a căror origine este, cu o probabilitate foarte mare, militară.

Autoritatea Aeronautică Civilă precizează că această altitudine a fost considerată sigură, întrucât dronele detectate evoluau la înălțimi de până la 1.000 de metri.

Spațiul aerian a fost redeschis parțial după 36 de minute

La ora 17:03, sectorul Centru al spațiului aerian al Republicii Moldova a fost redeschis pentru aeronavele civile. Măsura a permis altor două aeronave să continue procedurile de apropiere și aterizare pe Aeroportul Internațional Chișinău.

AAC anunță că monitorizează situația în coordonare cu instituțiile responsabile și subliniază că siguranța operațiunilor aeriene și a pasagerilor rămâne o prioritate.

Flightradar24/ PRO TV

Curse/ PRO TV

Spațiul aerian, restricționat după semnalarea unor drone

Amintim că spațiul aerian al Republicii Moldova a fost restricționat marți, 17 noiembrie, la ora 16:27, după ce o dronă de tip Shahed a fost semnalată deplasându-se din direcția de sud spre sectorul Botanica al municipiului Chișinău.

Ministerul Apărării a anunțat că măsura a fost luată din motive de securitate, iar Centrul Operații Aeriene a continuat monitorizarea spațiului aerian național, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

O altă dronă, de tip Geran-2, a fost detectată anterior survolând neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, intrând din direcția regiunii Odesa, Ucraina.

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