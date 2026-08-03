Geniștii Armatei Naționale au nimicit 13 obiecte explozive în luna iulie, după 11 misiuni de deminare desfășurate în mai multe localități din țară. Printre acestea se numără o dronă de tip „Gheran-2”, dar și peste 500 de cartușe descoperite în raionul Anenii Noi.

Intervențiile au avut loc în localități din raioanele Ungheni, Ștefan Vodă, Căușeni, Strășeni, Hîncești, Anenii Noi și Dubăsari.

Muniții descoperite în timpul lucrărilor

Una dintre misiuni a fost executată în satul Șerpeni, raionul Anenii Noi, după ce un localnic a găsit mai multe muniții în timpul unor lucrări de construcție. În urma cercetării terenului, au fost identificate 502 cartușe de calibrul 7,92 mm, provenite din perioada celui de-al Doilea Război Mondial.

Dronă de tip „Gheran-2”

O altă intervenție a avut loc în satul Copanca, raionul Căușeni, unde localnicii au depistat pe 13 iulie o dronă de tip „Gheran-2”, la aproximativ 30 de metri de o casă de locuit. Potrivit Armatei Naționale, aparatul a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova în urma atacului masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de 13 iulie.

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Recomandări către cetățeni

Militarii recomandă cetățenilor ca, în cazul depistării unor obiecte explozive, să nu le atingă și să nu încerce să le deplaseze sau să le demonteze.

Persoanele care găsesc astfel de obiecte sunt îndemnate să apeleze imediat la 112 sau autoritățile locale.

Zeci de muniții, distruse de la începutul anului

De la începutul anului, geniștii au executat 66 de misiuni, în cadrul cărora au fost distruse 182 de muniții periculoase. În ultimele trei decenii, 25 de persoane au murit, iar cel mai recent deces fiind înregistrat pe 30 iunie în raionul Cimișlia.

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