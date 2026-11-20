Zece incidente aeriene au fost înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova în perioada 14–20 noiembrie, pe fondul atacurilor rusești asupra Ucrainei. Patru drone au survolat neautorizat spațiul aerian al țării, alte patru au fost implicate în incidente soldate cu explozii la sol, iar în două cazuri au fost descoperite fragmente de drone. Cele mai multe incidente au fost consemnate pe 17 noiembrie, când autoritățile au raportat opt cazuri în mai multe raioane ale țării.

Potrivit datelor Centrului Operații Aeriene al Armatei Naționale, pe 17 noiembrie au fost raportate incidente în mai multe regiuni ale Republicii Moldova.

Două aparate de zbor au survolat neautorizat spațiul aerian în zona localităților Crocmaz–Căplani, din raionul Ștefan Vodă, precum și în regiunea Taraclia–Leova.

Alte patru incidente au vizat drone care au provocat explozii la sol. Unul dintre aparate a traversat teritoriul țării pe direcția Tiraspol–Mălăiești–Grigoriopol–Băcioi–Sîngera–Chișinău–Cheltuitori, iar alte trei cazuri au fost consemnate în localitățile Pohrebeni, raionul Orhei, Cuhureștii de Sus, raionul Florești, și Băxani, raionul Soroca.

Tot în aceeași zi, fragmente de drone au fost descoperite în Pohorniceni, raionul Orhei, și Naslavcea, raionul Ocnița.

Alte două survoluri neautorizate, pe 20 noiembrie

Alte două incidente aeriene au fost înregistrate vineri, 20 noiembrie. Primul survol neautorizat a fost detectat pe direcția Arionești, raionul Dondușeni – Cotiujeni, raionul Briceni.

Al doilea caz a fost consemnat la ora 14:48, când un obiect aerian a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția localității Iaski, Ucraina, spre Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Acesta a părăsit teritoriul țării un minut mai târziu, pe direcția Tudora – Udobnoe, Ucraina.

84 de incidente aeriene de la începutul anului

Bilanțul prezentat de Ministerul Apărării arată că, de la începutul lunii noiembrie, în Republica Moldova au fost înregistrate 17 incidente aeriene. De la începutul anului 2026, numărul acestora a ajuns la 84, iar din 2022 și până în prezent au fost consemnate în total 121 de astfel de cazuri.

Autoritățile avertizează că atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei continuă să genereze riscuri de securitate pentru statele din regiune, inclusiv pentru Republica Moldova.

Ministerul Apărării îndeamnă cetățenii să manifeste prudență în cazul descoperirii unor drone sau fragmente ale acestora. Oamenii sunt avertizați să nu se apropie de aparatele de zbor și să nu le atingă, ci să anunțe imediat autoritățile, apelând Serviciul Unic de Urgență 112.